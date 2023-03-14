انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار الذهب محليا ليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين 38.80 دينار، و37.20 دينار للشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط 45.30 دينار، و42.60 دينار للشراء، كما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط 34.80 دينار، و31.8 للشراء.



وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي 311 دينارا.