انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الإثنين 13 مارس.. الطن مزعل التجار منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الإثنين الموافق 13 مارس 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم