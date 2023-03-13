انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 13 مارس.. الطن مصمم يطلع لفوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الإثنين الموافق 13 مارس 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أول الشهر، وسعر الأرز منذ يومين، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليد تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 15200 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14900 جنيه.

أسعار الأرز المصري اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22500 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21600 جنيه.

سعر الأرز في التموين اليوم

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

سعر كيلو الأرز للمستهلك اليوم

كما سجل سعر الأرز للكيلو للمستهلك، عند حوالي 24 جنيها اليوم.

سعر الأرز الشعير الآن 2023 عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس 2023، عند 16.035 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.025 دولار، أي بنسبة 0.16%، وصعد عقد مايو 2023، بنسبة 0.58%، ليسجل 16.440 دولار للقنطار.