انت الان تتابع خبر ثبات أسعار 125 سلعة في شباط الماضي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار 125 سلعة أساسية وغذائية من مجمل 155 سلعة خلال شهر شباط الماضي وبنسبة بلغت 80.5 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق كانون الثاني، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.



واشارت البيانات التي نشرت اليوم الاثنين، الى ان الأرز والسكر، والزيوت النباتية والمواد المصنعة، وأغلب أصناف اللحوم، إضافة إلى غالبية منتجات الألبان هي أهم السلع الغذائية التي استقرت أسعارها في شهر شباط.



واكدت ان 10 سلع غذائية وأساسية انخفضت أسعارها بنسبة 6.5 بالمئة من مجمل السلع التي تم رصدها، وشملت لحم الضأن استرالي المنشأ بنسبة 6 بالمئة، وبعض أصناف الخضار (البطاطا، والليمون المستورد 10 بالمئة، والبصل 3.5 بالمئة، والزهرة والثوم المحلي بنسبة 7.5 بالمئة).



واضافت، ارتفعت أسعار 20 سلعة أساسية وغذائية، بنسبة 13 بالمئة من مجمل السلع التي تم رصدها، وتضمنت الدجاج الطازج بمتوسط من 4-6 بالمئة، وبعض أصناف اللحوم بمتوسط من 3-8 بالمئة، وبعض أصناف الخضار مثل (الخيار، والباذنجان، والفلفل الحار).