انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. شوف الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف على نفس أسعار أمس، مع التراجع والهبوط، مع بداية تداول اليوم الإثنين 13-3-2023 في السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، الإثنين 13 مارس 2023:

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سجلت العملة الأمريكية اليوم في مصر استقرارا كبيرا، وجاء سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف، في البنك المركزي المصري، بقيمة 30.78 جنيه للشراء، و30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعره عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل بنحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

استقر سعره عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلى

سجل صباح اليوم عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

شهد نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

ثبت عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

استقر عند نحو 30.72 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.