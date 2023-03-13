انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 13 مارس.. ارتفاع صنف جيزة 94 بقوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر قنطار القطن اليوم، الإثنين الموافق 13 مارس 2023 بالأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن نهاية الشهر الماضي، وأسعار القطن خلال الأسبوعين الماضيين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وجاء ذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

حيث سجل سعر القنطار في محافظات الوجه البحري 6300 جنيه لصنف جيزة 94، أما لنفس الصنف في الدقهلية سجل 6215 جنيه، أما عن مزاد قطن لنوع جيزة 94 بمحافظة الغربية، فقد تراوح ما بين 5900 إلي 6005 جنيه.

كما سجل سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد بأخر مزاد ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وجاء سعر قنطار القطن بأخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 إلى 5400 جنيه.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ 2023

وسجل سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول، عند 7800 جنيه وهو يعتبر أفضل الأصناف؛ أما بالنسبة لصنف جيزة 96 جاء عند سعر 6000 جنيه في المزاد الأول.

فيما سجل أعلى سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 96 بأخر مزاد عند 7800 جنيه بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وقد سجل صنف جيزة 97 نحو 5600 جنيه في المنوفية.

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بينما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، كما إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.