انت الان تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك.. طن عز زاد على الآخر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13مارس 2023، الحفاظ على آخر ارتفاع وصل له، بعد أن أعلنت شركة عز رفع أسعار الطن المدة الماضية، كما وقف سعر الأسمنت عند سعر مرتفع أيضًا.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

يستعرض “دوت الخليج” لقرائه، تفاصيل سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك، صباح اليوم الإثنين 13 مارس 2023.

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت العسكري بني سويف عند 1840 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت وادي النيل نحو 1860 جنيها للطن.

استقر سعر الأسمنت المسلح 1905 جنيهات.

سجل سعر الأسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت السويدي 1930 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت النصر عند 1880 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المعلم عند 1860 جنيها للطن.

ثبت سعر الأسمنت سيناء 1850 جنيها للطن.

انخفاض سعر الحديد اليوم

سجل سعر حديد المراكبي نحو 28500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين تسليم أرض المصنع 26850 جنيهًا للطن.

سجل طن حديد السويس سعر 26850 جنيها.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 27150 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

ارتفع سعر حديد بشاي إلى 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد الكومي 27200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 29285 جنيها.

ارتفع سعر طن حديد العشري تسليم أرض المصنع إلى 25500 جنيه.