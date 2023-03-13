انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري.. شوف الدولار عامل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري الاستقرار الكبير، إذ سجلت ثباتا على نفس أسعار أمس بعد أن بدأت البنوك عملها أول الأسبوع أمس ليستقر الدولار واليورو أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار العملات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري: