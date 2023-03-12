انت الان تتابع خبر أسعار الخـضار والفواكه بالسوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2942 طنا منها 2148 طن خضار، و575طن فواكه، و 218 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 18 - 27، البندورة 10 - 18، الجزر 25- 35، الخيار 30- 60، الزهرة 10 - 20، الليمون 40 - 65، والموز البلدي 65 - 100 قرش.