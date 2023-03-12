انت الان تتابع خبر مديونية أرامكو تنخفض للعام الثاني بنسبة 7.9 % والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت نسبة المديونية في شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، مستفيدة من انخفاض صافي الدين وارتفاع حقوق الملكية، وهو مايعكس الأرباح القوية نتيجة لإرتفاع أسعار النفط والكميات المباعة.



وكما جاء في رصد لصحف سعودية فقد بلغت نسبة المديونية المعدلة -7.9 في المائة خلال العام 2022، مقارنة بـ 12 في المائة قبل عام، ويعد ذلك التراجع للعام الثاني على التوالي.



ونسبة المديونية،هي نسبة إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله والاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمار في سندات الدين إلى مجموع حقوق الملكية وصافي النقد.



ويعكس التعريف السيولة المتاحة في الاستثمارات المتداولة وغير المتداولة وإدارة أدوات النقد.