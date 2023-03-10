70 مليار دولار خسائر في سوق العملات المشفرة بعد هبوط بتكوين

انت الان تتابع خبر70مليار دولار خسائر في سوق العملات المشفرة بعد هبوط بتكوين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكبدت سوق العملات المشفرة خسائر بأكثر من 70 مليار دولار خلال 24 ساعة بعد تراجع العملة الأكبر "بتكوين" دون مستوى 20 ألف دولار، الجمعة، في أدنى مستوى لها في نحو شهرين، وذلك بعد عمليات بيع في سوق الأسهم الأميركية وانهيار بنك "سيلفرغيت" المقرض الرئيسي لصناعة التشفير.



وتراجعت بتكوين بأكثر من 8.6 بالمئة لتهبط إلى حوالي 19.8 ألف دولار، كما هبطت عملة "إيثر" بنفس النسبة تقريبا إلى حوالي 1.4 ألف دولار.



وتراجعت العملات المشفرة لعدة أسباب من بينها تراجع الأسهم الأميركية خاصة الأسهم المدرجة على مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجية الذي أغلق على انخفاض يوم الخميس، إلى جانب المخاوف من انهيار بعض الشركات المرتبطة بإقراض الصناعة مثل "سيلفرغيت".



وتواجه الأسهم الأميركية ضغوطا بسبب تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة بوتيرة أكبر مما كان متوقعا في السابق، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول، في الأيام الماضية، والذي أشار إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع وتبقى أعلى من المتوقع.



وتراجعت حظوظ صناعة العملات المشفرة وآفاقها بشدة في 2022 بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس) وشركة (بلوك فاي) قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية. سكاي نيوز عربية

