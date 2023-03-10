انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1828.90 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1832.90 دولار للأونصة، بحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.95 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1 بالمئة إلى 935.05 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.89 دولار للأونصة

–(بترا)