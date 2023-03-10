انت الان تتابع خبر إدراج إصدار أذونات الخزينة بـ200 مليون دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت بورصة عمان إنه سيتم إدراج الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2023 اعتبارا من صباح الإثنين المقبل.



وبحسب التعميم فإن قيمة الاذونات 200 مليون دينار، وتاريخ استحقاقها سيكون في 16/1/2024.



وكان البنك المركزي الأردني أعلن في وقت سابق نيابية عن الحكومة أن نتائج المزاد على الإصدار أعلاه بقيمة 200 مليون دينار أردني لأجل سنة والذي عقد في 15/1/2023 على النحو التالي:



1.بلغ مجموع العروض المقدمة 310 مليون دينار وبذلك تكون نسبة التغطية (1.55) مرة.



2.تم بيع اذونات خزينة أردنية بقيمة 200 مليون بحيث تكون التسوية بتاريخ 16/1/2023 واستحقاقها في 16/1/2024