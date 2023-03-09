انت الان تتابع خبر انخفاض قيمة الشيكات المتداولة بمقدار 561 مليون دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة الشيكات المتداولة حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بمقدار 561 مليون دينار، لتصل قيمة الشيكات المتداولة إلى 3.096 مليار دينار .



وبحسب بيانات رسمية للبنك المركزي، تراجع عدد الشيكات المتداولة حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي إلى 512 ألف شيك مقارنة مع 641 ألف شيك حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.



وأظهرت البيانات أن قيمة عدد الشيكات المعادة 222 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي، أما عدد الشيكات المعادة فوصل إلى 37 ألف شيك.



كما وأظهرت البيانات أن قيمة الشيكات المعادة لأسباب مالية وصلت خلال الشهرين الماضيين قرابة 138 مليون دينار. المملكة