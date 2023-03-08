انت الان تتابع خبر إنخفاض بالأسهم الأوروبية الأربعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن هناك احتمالا لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم شركة أديداس للملابس الرياضية بعد الإعلان عن خطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.



وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من أسبوعين أمس الثلاثاء بعد أن قال باول في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر للسيطرة على التضخم، وفقا لـ"رويترز".



وتراجع سهم أديداس بما يقرب من اثنين في المائة بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية إنها تخطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية إلى 0.70 يورو (0.7374 دولار) للسهم.



وانخفض سهم سيمرايز أربعة في المائة ليدفع قطاع الكيماويات الأوروبي إلى التراجع بعد أن توقعت شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية هامش أرباح لعام 2023 أقل قليلا من توقعات السوق نظرا لارتفاع التكاليف.