انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 8 مارس.. الجرام بيفرح العريس معاه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 8 مارس 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية، وبالأخص تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 15.81 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 17.39 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 26.31 جنيها.

أسعار أونصة الفضة شراء جديد عند نحو 812.099 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,300.54 جنيها.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,591.18 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,945.01 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,082.36 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,046.04 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جرام عند 23,736.04 جنيها.

سعر الفضة اليوم 925

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم عند 609.483 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 19.74 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 18.93 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 18.28 جنيها.

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 17.78 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة اليوم عند 615.226 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

سجل سعر جرام الفضة عند 19.60 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 979.77 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 1,959.54 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 3,919.07 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 4,898.84 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 9,797.69 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جرام عند 19,595.37 جنيها.