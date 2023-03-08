انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 مارس.. كيلو البلدي وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 في الأسواق، فيما تكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع الماضي، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم