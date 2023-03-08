أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 مارس.. كيلو البلدي وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 في الأسواق، فيما تكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع الماضي، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيها إلى 210 جنيها.
سعر اللحوم الكندوز بين 240 و280 جنيه للكيلو.
سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 200 جنيها و250 جنيها.
أسعار اللحوم السوداني اليوم
سعر كيلو عرق التربيانكو ما بين 200 و250 جنيها
سعر كيلو الموزة الكندوز ما بين 200 و220 جنيها
سعر الأستيك والبفتيك تراوحت بين 230 جنيها و250 جنيها.
سعر كيلو السجق البلدي ما بين 190 و210 جنيها.
أسعار اللحوم المجمدة اليوم
سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم 145 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.
سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيه للكيلو
سعر كيلو الكبدة الطازجة 190 جنيها.
أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة اليوم
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و240 جنيه للكيلو.
سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 180 و210 جنيهات.
سعر كيلو البوفيتك الطازج 190 جنيها
سعر كيلو اللحم المفروم الطازج 180 جنيها.