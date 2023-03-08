انت الان تتابع خبر الأسهم السعودية تهبط 150 نقطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إنخفضت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 1.3 في المائة، ليفقد المؤشر العام نحو 150 نقطة. وقاد تراجع السوق، قطاع البنوك بشكل رئيس ثم قطاع الطاقة، فيما يتداول المؤشر العام قرب مستوى 10300 نقطة.



مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض حاد أمس بعد أن قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمام الكونجرس إن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا مع سعيه لكبح جماح التضخم.



ودفع باول المستثمرين إلى البيع بعد أن قال أمام المشرعين إن الاحتياطي الاتحادي مستعد لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا أوحت البيانات الاقتصادية بالحاجة لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.



جاءت تصريحات باول بعد أن أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في التضخم في يناير، وأعلنت الحكومة الأمريكية زيادة كبيرة غير معتادة في رواتب العاملين لهذا الشهر.



وقاد سهما مصرف الراجحي و أرامكو السعودية الضغط على حركة السوق بعد تراجعهما 1.4 و1.7 في المائة.



أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 9 شركات، بينما تراجعت أسهم 175 شركة.

