انت الان تتابع خبر الذهب يتراجع لإدنى مستوى في أسبوع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية.



وكما جاء في"رويترز"، تراجع الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية‭ ‬إلى 1812.44 دولار للأوقية بحلول الساعة (06:34) بتوقيت جرينتش كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المائة إلى 1816.50 دولار.



وأوضح باول، في اليوم الأول لإفادة نصف سنوية يدلي بها أمام الكونجرس على مدى يومين، إنه من المرجح أن يحتاج الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في مواجهة البيانات القوية الأخيرة، وإنه مستعد لاتخاذ خطوات أكبر إذا أشار مجمل المعلومات الواردة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح التضخم.



وفي أعقاب تصريحات باول أمس تراجعت أسعار الذهب 1.9 في المائة، أو أكثر من 30 دولارا، لتصل إلى 1812.55 دولارا. وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.



وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 21 و22 مارس. وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 20.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 936.72 دولار والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 1391.40 دولار.