انت الان تتابع خبر النفط يستقر بعد تبديد تراجع المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ليوم الأربعاء ، إذ أظهرت بيانات الصناعة سحبا من مخزونات النفط الخام الأمريكية، بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب.



وكما جاء في "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 8 سنتات إلى 83.37 دولار للبرميل بحلول (01:20) بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 77.54 دولار للبرميل.



ودعما للسوق اليوم، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس، وفقا لمصادر السوق. وخالف التراجع توقعات محللين كانت آراءهم زيادة 400 ألف برميل في مخزونات الخام. وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل.



انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 في المائة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.



وقال محللو "إيه إن زد ريسيرش" في مذكرة للعملاء "أثار هذا مخاوف من ضعف الطلب في الولايات المتحدة". ودفعت تعليقات باول الدولار، الذي عادة ما يسير في عكس اتجاه النفط، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.