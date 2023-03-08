انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب في الأردن .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، 60 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط ، الأكثر طلبا بين الأردنيين، 37.2 دينار، و35.6 دينار للشراء.



فيما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 43.70 دينارا، والشراء عند 41 دينار، وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط 33.2 دينارا، و30.2 دينارا للشراء