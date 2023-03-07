انت الان تتابع خبر روسيا : لدينا 30 مليون طن حبوب متاحة للتصدير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري برتوشيف إن بلاده سيكون لديها 30 مليون طن من الحبوب متاحة للبيع من محصول الموسم الزراعي الحالي، بفضل المحصول القياسي وتباطؤ الصادرات في بداية موسم التصدير، مضيفا أن صادرات الحبوب للموسم الحالي تقدر بما بين 55 و 60 مليون طن.



وأوضحت "بلومبيرج" إلى أنه في حين تواجه روسيا مشكلات في استيراد البذور الزراعية، فإنها تحقق اكتفاء ذاتيا من الحبوب الرئيسة بنسب تتراوح بين 70 و 90 في المائة، وقال ديمتري برتوشيف إن روسيا ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور زيت عباد الشمس خلال الأعوام القليلة المقبلة.



في الوقت نفسه، فإن الموقف أصعب بالنسبة لتقاوي بنجر السكر والبطاطس، حيث تنتج روسيا 3 في المائة من تقاوي بنجر السكر، و 9 في المائة من تقاوي البطاطس، وتحتاج إلى تقليص اعتمادها على هذه الواردات، وحول مستقبل اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، قال "إنه لا يفيد روسيا".