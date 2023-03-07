انت الان تتابع خبر الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس بينما تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة.



وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قد إنخفض بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة (08:16) بتوقيت جرينتش مع هبوط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا، شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة، بنسبة 0.8 في المائة.



وتحظى شهادة باول أمام الكونجرس، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة (15:00) بتوقيت جرينتش، باهتمام شديد إذ ستتضمن إشارات إلى خطوة الفيدرالي التالية بخصوص أسعار الفائدة، وفقا لـ"رويترز".



وأظهرت بيانات تجارية صينية انخفاض الصادرات والواردات في يناير وفبراير وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات البلاد.