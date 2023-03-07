انت الان تتابع خبر اسعار النفط ترتفع عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.



وكما جاء في "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المائة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المائة عند التسوية أمس الاثنين. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه واحدا في المائة في الجلسة السابقة.



تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.