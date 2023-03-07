انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,30 و 33,80 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.