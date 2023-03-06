انت الان تتابع خبر أسعار العملات في البنوك المصرية.. صراع اليورو والاسترليني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 6 مارس 2023، تحركا طفيفًا في بعض العملات، وثبت سعر الصرف في البعض الآخر، أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ثبات كبير.

أسعار العملات في البنوك المصرية

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار العملات مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم

سجل 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم البنك الأهلي

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر عند سعر 36.70 جنيه للشراء، 36.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر عند سعر 96.12 جنيه للشراء، و 99.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

شهد نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع.