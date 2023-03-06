انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم الإثنين.. يا مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم الإثنين 6 مارس 2023، ثباتا على أسعار أمس في الأسواق المصرية بمختلف المحافظات، وفي أسواق الجملة، تزامنًا مع تحرك طفيف في أسعار الطماطم.

أسعار الخضروات والفاكهة

يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في الأسواق

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

استقر كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و9 جنيهات.

تباين كيلو الباذنجان ما بين 4 و7 جنيهات.

سجل كيلو الفاصوليا سعر 12 إلى 22 جنيهًا.

شهد كيلو البامية قيمة 17 جنيها للكيلو.

استقر سعر الفلفل البلدي الحار بنحو 6 و10 جنيهات.

استقر كيلو ورق العنب 40 جنيها.

استقر كيلو الخِيار بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.

شهد كليو الملوخية اليوم بـ 5 جنيهات.

سجل كيلو الطماطم بسعر من 4 إلى 8 جنيهات.

تباين سعر كيلو البصل بنحو 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

سجلت المانجو العويسي سعر نحو 30 جنيها.

شهد سعر الجوافة اليوم نحو 12 جنيها.

سجل سعر كيلو الموز 9 جنيهات جملة.

سجل كيلو الكمثرى 16 جنيها.

سجل كيلو التفاح المستورد عند 25 جنيها.

استقر كيلو الليمون بسعر 6 جنيهات.

سجلت المانجو الزبدية نحو 35 جنيها.

سجل كيلو البرتقال على نحو 8 جنيهات.

استقر العنب البناتي عند سعر 50 جنيها.

سجل كيلو اليوسفي سجل نحو 6 جنيهات.

المحلية: