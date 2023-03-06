انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الإثنين 6 مارس.. الجرام انخفض ياعريس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الإثنين، الموافق 6 مارس 2023 ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الفضة منذ يومين، وسعر الفضة نهاية الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية، وبالأخص تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 16.75 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 18.43 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 27.88 جنيها.

أسعار أونصة الفضة شراء جديد عند نحو 860.636 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,378.27 جنيها.

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,746.05 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,240.56 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,445.89 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,766.01 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جرام عند 25,154.70 جنيها.

سعر جرام الفضة ٩٢٥ اليوم

سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم عند 651.997 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 20.92 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 20.06 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 19.37 جنيها.

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 18.85 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة اليوم عند 646.263 جنيها.

سعر جرام الفضة في مصر

سجل سعر جرام الفضة عند 20.78 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,038.89 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,077.79 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,155.58 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,194.47 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 10,388.95 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جرام عند 20,777.90 جنيها.