انت الان تتابع خبر ارتفاع بالأسهم الأوروبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الأسهم الأوروبية التداولات اليومية مرتفعة حيث قفزت أسهم تيليكوم إيطاليا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بعدما حددت الصين هدفا متواضعا للنمو السنوي. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة (08:07) بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أفضل أسبوعي منذ بداية العام.



وكما جاء في "رويترز"، قفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 4.1 في المائة بعدما أعلن صندوق الودائع والقروض (سي.دي.بي) أمس الأحد أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف، وأوضح أن العرض سيظل قائما حتى 31 مارس.



وأعلنت الصين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو الاقتصادي بنحو خمسة في المائة عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات. وهبط مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.2 في المائة مقتفيا أثر انخفاض في أسعار المعادن الأساسية.