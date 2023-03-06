انت الان تتابع خبر أسعار الذهب تنخفض عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وانخفض سعر الذهب 0.1 في المائة إلى 1853.19 دولار للأوقية "الأونصة" اعتبارا من الساعة (00:37) بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1859.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير شباط مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.



وأشارت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول.



وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن الذهب يعد وسيلة تحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7 في المائة إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1443.65 دولار.