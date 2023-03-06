انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتراجع عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراحعت أسعار النفط في بداية التعامل اليوم الإثنين بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5 في المائة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5 في المائة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وكان قد جرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 85.33 دولار للبرميل في الساعة (01:47) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل.



وانخفضت توقعات النمو بالصين التي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المائة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات بحسب "رويترز".



وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.



في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

