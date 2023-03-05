تثبيت سعر الغاز المسال بالجملة للقطاع الصناعي

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رياض - احمد صلاح - أبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي للقطاع الصناعي لشهر آذار الحالي عند سعر شباط الماضي البالغ 722.74 دينار للطن.



وستتحمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين فرق أسعار الغاز البترولي نتيجة ارتفاع الأسعار لشهر آذار ولمرة واحدة، بهدف التخفيف من عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة المحلية.



وجاء تثبيت سعر الغاز البترولي المسال بالجملة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، والذي انعكس على أسعاره محليا والبالغ بحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الأخير 844.69 دينار للطن.