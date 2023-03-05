انت الان تتابع خبر إرتفاع بأسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت أسعار النفط لطبيعتها بعد موجة بيع قصيرة، لترتفع دولارا للبرميل مساء السبت وتنهي الأسبوع على زيادة، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد إرتفعت 1.08 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 85.83 دولار للبرميل. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 1.9 بالمئة.



وسجل خاما القياس كلاهما أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 13 فبراير.



وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط.