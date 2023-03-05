انت الان تتابع خبر الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الأحد بنحو 1.1 في المائة، والتي تعادل 120 نقطة ، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 10400 نقطة.



ورصد ارتفاع السوق السعودي خلال تعاملات اليوم، قطاعا البنوك و الطاقة بشكل رئيسي، وسط ارتفاع جماعي لأغلب القطاعات.



و كان الأكثر دعما على حركة السوق أسهم مصرف الراجحي المرتفعة 2 في المائة، ثم أرامكو السعودية 1 في المائة.



صعد سهم وقت اللياقة نحو 5 في المائة، بعد إعلان الشركة صعود أرباحها خلال العام الماضي 25 في المائة لتصل إلى 257 مليون ريال



أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 162 شركة، بينما تراجعت أسهم 36 شركة.