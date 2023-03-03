انت الان تتابع خبر السعودية تحتفل بتدشين 4 وجهات دولية جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دشنت الخطوط السعودية بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة 4 وجهات دولية جديدة تشمل كانو في نيجيريا، بكين في جمهورية الصين الشعبية، برمنجهام بالمملكة المتحدة، وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا.



ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعها الخطوط السعودية مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.



ويستهدف برنامج الربط الجوي تأسيس مسارات دولية جديدة بالتعاون مع شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي المكلف علي رجب "أن تدشين الخطوط السعودية وجهاتها الجديدة التي تربط بين المملكة وثلاث قارات حول العالم يأتي ثمرة للتعاون القوي، والجهود المستمرة، بين منظومة السياحة ومنظومة الطيران في المملكة، وهو ما نعتز في برنامج الربط الجوي بأن نكون جزءا منه."



كما صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية قائلاً: "يأتي الإعلان اليوم عن إطلاق أربعة مسارات جوية جديدة؛ في سياق التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة السعودية للسياحة، وتعزيز التوسع واستيعاب الطلب المتزايد وتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوار؛ وهو الأمر الذي يعزز من نمو الأعمال والفرص الاستثمارية، كما يسهم في جذب مزيد من الشرائح من الأسواق الدولية، للوصول إلى مستهدفاتنا الاستراتيجية لاستقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030".



وأكد علي رجب أن هذه المسارات الجديدة تفتح آفاقًا وفرصًا متنوعة أمام القادمين للمملكة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف تراثها الثقافي الغني والزاخر، المُمتد على كامل مساحتها المترامية، ونحن نؤمن أن برنامج الربط الجوي، بالإضافة إلى دوره في دعم منظومة الطيران، سيلعب دورًا أَسَاسِيًّا في تعزيز السياحة داخل المملكة، وخلق فرص جديدة للشركات السياحية، ودعم السياحة الوافدة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال فتح وجهات جديدة، تحمل للمملكة فرصًا واعدة ومزدهرة".



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي "أن التشغيل إلى المحطات الجديدة يأتي امتداداً لما تم إنجازه العام الماضي 2022م من تدشين وجهات دولية جديدة إلى جانب النمو الذي حققته العمليات التشغيلية على القطاع الدولي خلال العام الماضي، علاوةً على الشروع مؤخراً في تقديم الخدمة الجديدة "تذكرتك تأشيرة" والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكذلك رفع حصتها السوقية (40%) عن العام الماضي للرحلات والسعة المقعدية.



كما أشار إلى أن كافة المبادرات المتعلقة بزيادة حصة "السعودية" دولياً وتبسيط وتسهيل إجراءات السفر يعتبر ممكِّناً لأحد أبرز المستهدفات والمتمثل في جلب العالم إلى المملكة من خلال زيادة نقاط الوصول والمساهمة في مواكبة ما تشهده مختلف مناطق المملكة من فعاليات ومناسبات وأحداث دولية على مدار العام علاوةً على خدمة ضيوف الرحمن، كما أكد أن اختيار الوجهات بناءً على توفر الحركة واستناداً إلى دراسات الجدوى الاقتصادية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث: "نعمل في شركة مطارات مع شركائنا في المنظومة وشركات الطيران لتوفير بيئة جاذبة في المطارات السعودية للناقلات الجوية والمسافرين؛ من خلال تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية لتحسين تجربة كل مسافر، حيث يمثل هذا التدشين امتداداً لإعلان عدة ناقلات جوية عن تسيير رحلات مباشرة من مطارات السعودية إلى عدة وجهات دولية جديدة؛ وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفاتالاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 بزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر".



الجدير بالذكر ان منظومة السياحة في المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً، بحلول عام 2030، ويُعد الربط الجوي عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، وتعمل استراتيجية الهيئة العامة للسياحة على دراسة الطلب الاستهلاكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، ويأتي إطلاق هذه الخطوط الجديدة استجابة للطلب المتزايد من المسافرين، الذين يتطلعون إلى زيارة المملكة، أو العبور من خلالها، من بكين، وبرمنجهام، وكانو، وجوهانسبرج.