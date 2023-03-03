انت الان تتابع خبر الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولار للأونصة مرتفعاً بنحو 1.6 بالمئة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولار، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلاً 1454.99 دولار.