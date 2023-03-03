انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3 مارس.. مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الجمعة الموافق 3 مارس 2023 في الأسواق، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.75 جنيها إلى 7 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس تتراوح ما بين 3.4 إلى 6 جنيها، وتكون بالمقارنة بأسعار الخضروات أول أمس، وأسعار الخضروات أمس.

كما سجل سعر البصل وتراوح ما بين 9 إلى 16 جنيها، وسعر كيلو الكوسة تراوح ما بين 5.4 إلى 6 جنيهات، وسعر الجزر تراوح ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيها، وسعر كيلو الطماطم بين 3.75 جنيها إلى 7 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسعر كيلو الجوافة تراوح ما بين 6 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الرمان تراوح ما بين 8 إلى 18 جنيها، وسعر كيلو الفراولة تراوح ما بين 11 إلى 15 جنيها، أما سعر كيلو الكانتالوب تراوح ما بين 8 إلى 16 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 19 إلى 23 جنيها، وسعر كيلو الباذنجان ما بين 7 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 10 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الفلفل الحامي ما بين 9 إلى 11 جنيها، وسعر الملوخية ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

فيما جاء سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 5 جنيها، وسعر كيلو اليوسفي تراوح ما بين 5 إلى 11 جنيها، وسعر كيلو الليمون البلدي تراوح ما بين 6 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 7 إلى 15 جنيها.