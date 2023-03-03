أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 3 مارس.. حديد عز وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 3 مارس 2023 في الأسواق، ويكون ذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أول الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء منتصف الشهر.
أسعار مواد البناء اليوم
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 26850 جنيها
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه
أسعار الحديد اليوم للمستهلك
كما ثبت سعر حديد بشاي عند 27360 جنيها
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 26850 جنيها
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
وسجل سعر حديد المراكبي عند 25500 جنيها
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1870 جنيها
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1820 جنيها
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1870 جنيها
سعر طن الأسمنت اليوم
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1850 جنيها
واستقر سعر أسمنت حلوان 45 عند 1870 جنيها
ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1910 جنيها