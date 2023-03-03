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أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 3 مارس.. حديد عز وصل لكام؟

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رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 3 مارس 2023 في الأسواق، ويكون ذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أول الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء منتصف الشهر.

أسعار مواد البناء اليوم

استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 25985 جنيها

فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 26850 جنيها

 
 

واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر حديد بشاي عند 27360 جنيها

وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 26850 جنيها

وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وسجل سعر حديد المراكبي عند 25500 جنيها

وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1870 جنيها

وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1820 جنيها

كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1870 جنيها

سعر طن الأسمنت اليوم

فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1850 جنيها

واستقر سعر أسمنت حلوان 45 عند 1870 جنيها

ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1910 جنيها

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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