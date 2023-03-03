انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 3 مارس.. حديد عز وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 3 مارس 2023 في الأسواق، ويكون ذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أول الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء منتصف الشهر.

أسعار مواد البناء اليوم