انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 3 مارس.. وصلت لكام للمستهلك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 3 مارس 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر بورصة البيض اليوم

حيث تراوح سعر كرتونة البيض اليوم عند 100 جنيها، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 93 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 95 جنيها بالمزرعة.

كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأحمر عند حوالي 100 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عند حوالي 100 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 160 جنيها و170 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 18 جنيهات و25 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 73 جنيها و75 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 95 جنيها إلى 120 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيها و100 جنيها للكيلو.