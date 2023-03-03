انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 مارس.. البلدي بيعمل عمايله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 3 مارس 2023 بالأسواق، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 68 جنيها و69 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر الدواجن أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

سعر بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 110 جنيها و115 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 160 جنيها و170 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 18 جنيهات و25 جنيهات، وكيلو الأوراك 77 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 73 جنيها و75 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 95 جنيها إلى 120 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيها و100 جنيها للكيلو.