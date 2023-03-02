انت الان تتابع خبر 69 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد خلال شباط الماضي بنسبة 35.3 بالمئة، لتصل إلى 69 مليون دولار، مقارنة نفس الشهر من العام الماضي والبالغة 106.5 مليون دولار.



وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، في بيان للغرفة اليوم الخميس، إن الانخفاض جاء نتيجة لتراجع الطلب عالميا على صادرات قطاع المحكيات والجلديات الذي يشكل الحجم الأكبر من صادرات المحافظة جراء تداعيات الظروف الدولية والأحداث المتسارعة إقليميا.



وبين حسان أن معظم صادرات المحافظة كانت من مدينة الحسن الصناعية وبنسبة 93.3 بالمئة، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة، مشيرا إلى أن السوق الأميركية استوعبت ما نسبته 67 بالمئة من صادرات المحافظة، في حين بلغت 12,5 بالمئة للدول العربية.(بترا)