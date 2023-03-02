انت الان تتابع خبر أسعار أرجل الفراخ اليوم الخميس.. مش هتصدق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار أرجل الفراخ، ثباتها لليوم الثالث على التوالي دون أي زيادة جديدة، فسجلت صباح اليوم الخميس 2 مارس فثبات كبير، مقارنة بأمس، ما جعل سوق أرجل الفراخ والأجنحة ينتعش.

سعار أرجل الفراخ في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار أرجل الفراخ اليوم الخميس 2 مارس2023، في السوق المحلي، جملة وللمستهلك.

سجلت في مختلف الأسواق صباح اليوم الخميس، على سعر أمسِ وبلغ الكيلو 25 جنيهًا، وشهدكيلو هياكل الفراخ سعر 45 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو أجنحة الفراخ اليوم

استقر سعر كيلو الكبد والقوانص في المَحَالّ التجارية سعر 85 جنيهًا.

استقر سعر أوراك الفراخ بـ 90 جنيهًا للكيلو.

استقر كيلو الأجنحة بسعر 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

تباين سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند سعر 20 جنيهًا للكتكوت في المزرعة.

سجل سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيهًا في المزرعة أيضًا.