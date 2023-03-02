انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 2 مارس 2023، وثبتت أمام الجنيه المصري، إذ واصلا اليورو والاسترليني، تصارعهما ومنافستهما في النبوك والمصارف المصرية.

أسعار العملات اليوم