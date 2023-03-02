أسعار العملات اليوم في مصر.. مفاجأة كبيرة

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 2 مارس 2023، وثبتت أمام الجنيه المصري، إذ واصلا اليورو والاسترليني، تصارعهما ومنافستهما في النبوك والمصارف المصرية.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الخميس 2 مارس 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر اليورو اليوم
طرح بـ 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
بلغ 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
تباين عند 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
استقر عند سعر 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.