انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة في السوق.. ورق العنب ولع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 2 مارس 2023، الاستقرار والثبات، في سوق الجملة، وللمستهلك، مع بداية الشهر الجديد، إذ استقر سعر الموز وسعر غالبية الفاكهة، وارتفع سعر كيلو ورق العنب.

أسعار الخضروات والفاكهة

يستعرض في السطور التالية “دوتالخليج”، لقرائه، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 في

أسعار الخضار بالجملة

استقر كيلو البامية قيمة 17 جنيها للكيلو.

سجل كيلو ورق العنب 40 جنيها.

– استقر سعر الفلفل البلدي الحار بنحو 6 و10 جنيهات.

سجلت الملوخية اليوم بـ 5 جنيهات.

استقر كيلو الخِيار بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.

– تباين سعر كيلو البصل بنحو 6 جنيهات.

تباين كيلو الباذنجان ما بين 4 و7 جنيهات.

استقر كيلو الطماطم بسعر من 4 إلى 8 جنيهات.

سجل كيلو الفاصوليا عند سعر 12 إلى 22 جنيهًا.

سجل كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل كيلو البرتقال على نحو 8 جنيهات.

سجل كيلو اليوسفي سجل نحو 6 جنيهات.

– سجل كيلو الليمون بسعر 6 جنيهات.

-يباع كيلو التفاح المستورد عند 25 جنيها.

سجلت المانجو العويسي سعر نحو 30 جنيها.

سجل سعر كيلو الموز 9 جنيهات جملة.

سجلت المانجو الزبدية نحو 35 جنيها.

سجل كيلو الكمثرى 16 جنيها.

شهد العنب البناتي عند سعر 50 جنيها.

سجلت الجوافة اليوم عند سعر نحو 12 جنيها.

الأسواق المحلية: