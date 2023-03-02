انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. بشرى سارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 2 مارس 2023، استقرارا كبيرًا بعدما فتحت البنوك والمصارف المصرية، التداول الصباحي، ليستقر أمام الجنيه المصري، مع تراجعه الحاد في السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 2 مارس 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

سجل سعر صرف الريال السعودي، تباينا واستقرارا، في البنوك والمصارف على أسعار أمسِ، وشهد مع بداية اليوم الخميس 2 مارس 2023، ثباتا في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB قيمة 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال في بنك مصر، عند 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

سجل في بنك البركة الإسلامي، نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.