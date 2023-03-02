انت الان تتابع خبر بشرى سارة.. سعر كرتونة البيض اليوم عال العال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 2 مارس 2023، استقرارًا كبيرًا، وَسْط فرحة كبيرة من المواطنين بعد تراجع الأسعار منذ بداية الأسبوع الحالي.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 2مارس للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.

استقر سعر الكرتونة اليوم في مصر عند سعر 102 إلى 112 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة سعر 106 جنيهات وللمستهلك بسعر 115 جنيها بانخفاض.

أسعار البيض البلدي

سجل سعر الكرتونة البلدي في المزرعة نحو سعر 105 جنيهات وللمستهلك 120 جنيها.

أسعار البيض الصحراوي

سجل سعر البيض الصحراوي عند 105 إلى 125 جنيها للكرتونة في الأسواق