انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الخميس 2 مارس.. الطن بيعمل مفاجأة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الخميس الموافق 2 مارس 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 15000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 15000 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

صعدت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس لتداول الذرة؛ ليصل إلى 645.75 سنت لكل بوشل، بمقدار 5.25 سنت، أي بنسبة 0.82%، وصعد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 3.75 سنت؛ ليسجل 639.50 سنت لكل بوشل، بنسبة تقدم قدرها 0.59%.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم في مصر

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12900 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12700 جنيه.

سجل سعر طن القمح الروسي، عند مستوى 10500 جنيه.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 5.50 سنت، ليسجل العقد 697.00 سنت لكل بوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 3.25 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 713.25 سنت للبوشل