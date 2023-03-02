انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 2 مارس.. الطن بيرجع بظهره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 2 مارس 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز نهاية الأسبوع الماضي، وسعر الأرز أمس، كما تباين سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14800 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14500 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22300 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21400 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

توقعات الأرز الشعير اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز، في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس 2023، عند 17.165 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.195 دولار، أي بنسبة 1.15%، بينما تراجع عقد مايو 2023، بنحو 0.070 دولار؛ ليسجل 17.450 دولار للقنطار.