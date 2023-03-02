انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2 مارس 2023، لتواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، مع أولى أيام الشهر الجديد، ويزيد عيار 21 خلال يومين فقط 60 جنيهًا، ويسجل في مصر 1730 جنيهًا، مقارنة بـ 1770 جنيها منذ أول أمس.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب الخميس 2 مارس 2023، في محال الصاغة، غير شاملة للمصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 بنحو 1977 جنيها.

سجل عيار 18 سجل 1483 جنيها.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

ارتفعت أوقية الذهب لتسجل سعر 61489 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ارتفع عيار 21 ليسجل نحو 1730 جنيها، ويصل إلى 1800 بالمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم نحو 13840 جنيها

أسعار الذهب اليوم عالميا

تحرك سعر الذهب عالميًا مع بداية اليوم وشهدت العقود 1,825.78 دولار للأوقية.