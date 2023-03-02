انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 مارس.. الطن بيعمل ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 2 مارس 2023 بالأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم